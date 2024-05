Santos encaminha transferência de jogo contra o Botafogo-SP para Londrina

O Santos está perto de concretizar a transferência do jogo contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, para Londrina, no Paraná.

A diretoria alvinegra já tem conversas alinhadas para que a partida seja disputada no Estádio do Café.

Esse será o primeiro embate em que o Peixe poderá contar com torcida na Segunda Divisão. O clube está cumprindo uma punição devido às confusões que marcaram o rebaixamento do time, no final do ano passado. São três duelos com os portões totalmente fechados e mais três com público parcial.