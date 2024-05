Chelsea pode repatriar Antonio Conte em caso de demissão de Pochettino

O Chelsea pode estar de olho em uma mudança no seu comando técnico para a próxima temporada. De acordo com o jornal italiano La Repubblica, os Blues querem repatriar o italiano Antonio Conte, no caso de uma demissão do seu atual treinador Mauricio Pochettino.

Pochettino vive uma primeira temporada ruim comandando a equipe do Chelsea. Atualmente na 9ª posição da tabela da Premier League com 48 pontos, o time conta com um alto número de críticas da mídia inglesa e da torcida relacionados aos maus resultados, principalmente levando em conta o fato de que, desde a compra do clube em 2022, os seus novos donos gastaram cerca de 1 bilhão de euros (aproximadamente R$5,5 bilhões na cotação atual) em taxas de transferências.