Vini Jr é relacionado pelo Real Madrid após quase dois meses

O jogador, inclusive, pode ser titular. "Ainda não me decidi com Vinicius [se será titular]. Preciso conversar com o jogador e os médicos. Nos treinos, mostrou que está muito bem", afirmou o técnico Carlo Ancelotti.

O atacante não joga desde 16 de novembro, quando servia à seleção brasileira. Vinicius sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo contra a Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas.