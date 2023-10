'Agora eu sei o que é Flamengo x Vasco', diz Tite após vitória no clássico

O técnico Tite valorizou o comportamento do Flamengo e a atmosfera do clássico com o Vasco, hoje (22), no Maracanã, que terminou com vitória rubro-negra por 1 a 0. O treinador exaltou a postura do time e disse que o Fla mereceu o resultado construído após o gol de Gerson, no segundo tempo.

"Antes eu não sabia o que era. Agora eu sei o que é Flamengo x Vasco, a emoção do jogo, a atmosfera, duas grandes equipes, história dos dois lados. Feliz pelo desempenho. Houve momentos do jogo que a gente controlou e outros a gente dominou. Isso alterna em jogo desse tamanho. Feliz pelo resultado final, com a sensação de que o time foi merecedor. Isso deixa feliz", disse o treinador, que acrescentou:

"Na estreia, disse que estava com a perna tremendo, boca seca e estômago embrulhado. Foi fora (de casa). Agora, acrescido que foi no Maracanã. A emoção fica aflorada. É do torcedor, mas é a nossa também".