Flamengo bate Vasco no primeiro clássico com Tite e fica a 9 pontos do Bota

O Flamengo viu o adversário crescer no jogo e Tite, no xadrez com Ramón Díaz, tomou a iniciativa de mexer primeiro. O novo desenho do ataque do Fla foi com a saída de Pedro e a entrada de Gabigol. Ou seja, mais mobilidade e saída curta.

Mas só com a segunda substituição que houve o feito positivo imediato: Luiz Araújo no lugar de Bruno Henrique. O que entrou foi para a ponta direita. O lado esquerdo ficou com Gerson.

E logo na primeira jogada de ataque com a essa estrutura, gol do Flamengo. Gerson avançou para a área após acionar Thiago Maia e posteriormente a bola chegar em Gabigol. A tentativa de cruzamento é bloqueada, mas Gerson pegou a sobra e acertou o canto. Para o Vasco, um castigo e tanto.

Outros lances importantes

Que cobrança! Arrascaeta leva muito perigo em cobrança de falta à meia altura. A barreira abriu e quase comprometeu o goleiro do Vasco. A batida triscou a trave aos 21 minutos e quase saiu o gol do Flamengo.

Cabeçada fraca. Gerson trabalha a bola na meia direita e fatia para a área. Arrascaeta aparece entre os zagueiros, mas a cabeçada sai fraca, apesar de ter sido um lance de perigo. Léo Jardim defendeu aos 35 minutis do primeiro tempo.