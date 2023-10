Arrascaeta, após Flamengo ganhar clássico: 'Tem que brigar pelo título'

O meia Arrascaeta disse após a vitória do Flamengo no clássico com o Vasco que o objetivo do clube não pode ser apenas se classificar à fase de grupos da Libertadores.

A gente tem que ir a cada jogo como uma final. Esse clube aqui não tem que brigar por Libertadores. A gente tem que brigar pelo título. Sabemos que estamos em uma situação muito difícil de sonhar com título, mas temos que acreditar até o final

Arrascaeta