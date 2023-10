Vice do Fla será autuado por lesão corporal pela Justiça após pedido do MP

Fabrício da Silva Atanazio e Alexandre Farias de Souza disseram ter deixado o local sem contato com Leandro. O Ministério Público considera, portanto, que a presença dos dois não tem relação direta com a agressão posterior, já que o entregador agredido não estava no momento.

"Não restam dúvidas de que tanto Marcos Braz quanto Carlos André não se sentiram atemorizados com aquela situação inicial, tanto que se mantiveram tranquilamente no interior da loja e, logo em seguida, com a chegada de um casal e outro homem, Marcos é solicitado a tirar fotos com as pessoas que chegaram à loja, o que fez solicita e tranquilamente".

