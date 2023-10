Jair Ventura nega que Santos quase caiu com Rodrygo, Gabi e BH: 'Fake news'

Peça-chave da arrancada do Atlético-GO na Série B, o técnico Jair Ventura negou em entrevista ao De Primeira uma "fake news" de que o Santos quase foi rebaixado no Brasileirão sob o seu comando quando tinha Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol no ataque.

'Fiquei 40 jogos no Santos e não tive o Bruno Henrique': "Tem uma fake news gigante nessa situação do Santos, e fake news vira verdade quando você não fala. Primeiro, eu perdi o Bruno Henrique no Santos com seis minutos de jogo na minha estreia; eu fiquei no Santos 7 meses, 40 jogos e eu não tive o Bruno Henrique. Ele tomou uma bolada no olho na minha estreia contra o Linense, numa vitória de 3 a 0, com seis minutos de jogo, e só voltou no meu penúltimo jogo. A gente ganha do Fluminense no Rio, empata com a Chapecoense e eu fui demitido classificado em tudo — nas oitavas da Libertadores e quartas de final da Copa do Brasil. Então, eu não usei o Bruno Henrique".

Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol no ataque?: "O Rodyrgo era um menino de 16 anos, fico feliz que ele tenha sido vendido na nossa gestão por apenas 42 milhões de euros, ele fez seu primeiro jogo como profissional com a gente, fez seu primeiro gol como titular com a gente e foi vendido nesse ano durante a nossa gestão. Então, é bom que eu possa negar essa fake news que a gente quase rebaixou o Santos com esses jogadores. E tinha o Gabriel que vinha de um ano sem jogar na Europa, fez um ou dois jogos lá em Portugal, estava sem jogar e ainda estava recuperando a forma. Mas, mesmo assim, virou essa fake news que a gente tinha todos esses jogadores, quando na verdade o Bruno Henrique a gente perdeu e, com certeza, com ele o time seria ainda mais forte".