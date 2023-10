Gavi marca em dia de Haaland apagado, Espanha bate Noruega e vai à Euro

Com o fim desta data Fifa para as duas seleções, a Espanha volta a campo apenas em novembro, quando enfrenta o Chipre, no dia 16, pela 8ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Euro. A Noruega encara Ilhas Faroé, também no dia 16, em um amistoso.

Classificação e jogos Eliminatórias da Eurocopa

Como foi o jogo

O jogo começou sem grandes chances. A Espanha ficava mais com a bola e trocava passes com velocidade, mas não conseguia entrar na área norueguesa. Do outro lado, mesmo sem jogadores de muita velocidade, a Noruega busca o contra-ataque.

Na segunda metade do primeiro tempo, a Noruega, apesar de ficar menos com a bola, conseguiu dividir mais a posse com a Espanha. Os espanhóis conseguiam chegar mais perto da área adversária, mas o jogo não teve muitas chances de gol.

A Espanha começou o segundo tempo bem superior a Noruega. A equipe do técnico de la Fuente imprimiu um ritmo muito forte e criou boas chances de gol, chegando a abrir o placar.. Após sair atrás, a seleção norueguesa mexeu no time e conseguiu sair mais para o ataque.

A Noruega saiu mais para o jogo e conseguiu chegar na área da Espanha. No entanto, com um time mais ofensivo, a equipe cedeu espaços para a Espanha, que não abdicou do jogo, contra-atacar.