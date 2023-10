Só o susto: Nino tem torção leve e pode estar à disposição na Libertadores

O zagueiro Nino deu um susto no torcedor do Fluminense ao deixar o treino da seleção brasileira com uma torção no joelho esquerdo. Após exames, a tendência é que defensor esteja pronto até a final da Libertadores, contra o Boca Juniors (ARG), no dia 4 de novembro.

O que aconteceu

Nino realizou exames de imagem ainda em Montevideu e as imagens constataram entorse leve. O jogador deixou o gramado andando e também saiu do exame caminhando normalmente.