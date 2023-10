Rodrygo diz não gostar de jogar como 9 no Real Madrid: 'tenho que fazer'

Rodrygo ocupou todas as posições e funções possíveis com Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid, mas atualmente como '9' no novo 4-4-2, parece não estar morrendo de amores pela função.

O atacante afirmou durante coletiva ontem (14) antes da partida contra o Uruguai pela seleção que não se sente confortável em ser referência do time por acreditar não ter tanta liberdade para se movimentar.