Berardi marca dois, e Itália atropela Malta nas Eliminatória da Euro

A Itália agora se prepara para visitar a Inglaterra na terça-feira (17), às 15h45 (de Brasília), pela 8ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Euro. No mesmo dia e horário, a seleção de Malta irá enfrentar a Ucrânia, em casa.

Como foi o jogo

A Itália tomou a iniciativa e controlou o jogo na primeira metade do primeiro tempo. Malta mal conseguiu ultrapassar o meio de campo por conta da forte marcação dos italianos, que na segunda chance clara abriram o placar do jogo.

Os italianos seguiram dominando a partida no primeiro tempo e não sofreram uma finalização no gol. No entanto, após o gol, a Itália pouco perigo ofereceu a seleção de Malta, porém, ainda assim, a equipe de Spalletti conseguiu ampliar a vantagem.

O segundo tempo começou igual o primeiro. A Itália teve o controle total do jogo e não deu espaço para a seleção de Malta sair jogando, o que fazia o time de Spalletti recuperar a bola facilmente.

Mesmo com 3 a 0 no placar, a Itália não deixou de atacar. A equipe seguiu com a bola no campo de ataque em busca de mais gols. Malta demonstrou cansaço e as investidas ofensivas se tornaram ainda mais raras.