Conmebol anuncia datas e locais do Pré-Olímpico de futebol masculino

A Confederação de Futebol da América do Sul (CONMEBOL) confirmou hoje (14) as datas e os locais do pré-Olímpico de futebol masculino para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.

O que aconteceu

A competição acontecerá na Venezuela, com jogos sendo realizados nas cidades de Caracas, Valencia e Barquismeto.