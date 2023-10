Empresa resolve problema em uniforme que estava constrangendo jogadoras

O problema, segundo a empresa, teria sido causado por um "desequilíbrio" relacionado ao logotipo do patrocinador na camisa, e não ao tecido.

Para solucionar o problema, a Castore se ofereceu para fornecer um novo lote de kits com pequenos ajustes feitos nas áreas impactadas.

Alternativamente, o lote atual pode ser recuperado, com as mesmas alterações feitas nesses kits.

Perda de desempenho e hipersexualização

Conforme o jornal britânico "The Telegraph", o elenco do Aston Vila chegou a fazer uma reclamação formal com a diretoria por conta do uniforme. Newcastle e Wolverhampton também o reprovaram.

O uniforme encharcado e grudado no corpo por conta do acúmulo de suor, estaria fazendo com que os atletas estivessem se sentido desconfortáveis e pesados demais para executar jogadas em alta velocidade.