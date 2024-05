Empresário de Gabigol quer descobrir quem "vazou e editou" polêmica foto

O atacante Gabigol voltou a ser pivô de uma polêmica. Uma imagem circulou nas redes sociais com o atacante do Flamengo em um momento de diversão em sua casa vestindo a camisa do Corinthians. O staff do atleta alega que a foto é uma montagem e investiga o que ocorreu para se explicar ao time carioca.

"Estamos tentando descobrir primeiramente quem tirou a tal foto do Gabriel e assim vamos descobrir para quem foi enviada a editada. Temos que achar o culpado para ter uma defesa sólida", disse Júnior Pedroso, em entrevista ao ge.

O representante de Gabigol revela que já teve contato com pessoas que estavam na casa de Gabigol na ocasião. "Falei com três pessoas que estavam lá e desmentiram. Ele mesmo desmentiu", emendou Júnior Pedroso.