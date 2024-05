Guardiola afirma que apenas um triunfo trará título para Manchester City no Inglês: "É vencer ou vencer"

Nesta sexta-feira, o técnico Pep Guardiola analisou a reta final do Campeonato Inglês e afirmou que o Manchester City precisa vencer para se tornar campeão. A fala veio em coletiva de imprensa, que antecede o confronto com o West Ham neste domingo, às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela última rodada da Premier League. Enquanto o Arsenal, concorrente pelo título, irá receber o Everton, no mesmo dia e horário.

"Se você está pensando que o Arsenal vai perder em Old Trafford, esqueça. Se você está pensando que o Everton vai fazer alguma coisa (no domingo), esqueça", disse. "Isso não vai acontecer. Fizemos o que tínhamos que fazer contra o Crystal Palace, Wolverhampton, Fulham, Tottenham, e agora temos o último. Então, eles sabem que é vencer ou vencer, caso contrário o Arsenal será campeão", concluiu.