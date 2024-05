Três jogadores são presos por manipulação sobre cartões amarelos na Austrália

Os jogadores, que a polícia não identificou, foram acusados de se envolver em "conduta que corrompe o resultado das apostas de um evento" e de participar de um grupo criminoso.

O jogador experiente, de 33 anos, também foi acusado de facilitar a conduta que corrompe o resultado das apostas de um evento.

Um quarto jogador do clube também deve ser acusado de corrupção relacionada a apostas quando for localizado pela polícia.

O Macarthur FC, que disputou partidas da A-League em todas as datas da suposta manipulação, disse estar "chocado e ciente" das prisões.

"A integridade do nosso esporte é um pilar fundamental e trabalharemos em estreita colaboração com todas as agências relevantes sobre esse assunto", afirmou o clube em um comunicado.

A manipulação de resultados já havia afetado o futebol australiano, mas as acusações de sexta-feira, ocorridas um dia antes do segundo jogo das semifinais da A-League, marcam a primeira vez que a divisão de elite do país foi afetada.