Gabriel Veron espera aumentar intensidade para ganhar minutos no Cruzeiro

Desde que chegou ao Cruzeiro, o atacante Gabriel Veron luta para recuperar a melhor forma física. O início no time mineiro foi marcado por uma contusão no pé, que o levou a uma cirurgia. A estreia com a camisa celeste aconteceu apenas no mês passado.

Por enquanto, Veron atuou, no máximo, por cerca de 30 minutos, sempre entrando no decorrer dos confrontos. Ele reconhece que ainda não se sente em condições de jogar uma partida inteira.

"Nos treinos, espero colocar mais intensidade e pode estar apto para jogar os 90 minutos", afirmou o atleta.