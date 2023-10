Jogador que fugiu de Israel relata horror da guerra: 'Crianças decapitadas'

Rodríguez também disse que sua esposa chora todos os dias por saber o que segue acontecendo em Israel. O jogador comentou que ainda tem muitos amigos que ficaram no país.

"Por um lado me sinto bem por poder sair, mas por outro fico pensando o tempo todo no que está acontecendo lá. Tenho muitos amigos na área. Tenho toda uma vida lá. Estou seguro, mas conectado o tempo todo com Israel", contou.

O que mais Rodríguez disse

Como tudo aconteceu?

"Como vocês bem sabem, tudo começou no sábado, às 5 da manhã. Os alarmes tocaram. Temos alarmes de emergência em todo o país para esses casos. Chegando tão cedo você fica com mais medo. Se tivesse sido em um horário diferente, talvez você não tivesse tanto medo, porque já está acostumado. Estou lá há quatro anos. Já vivi situações complicadas com mísseis, mas nunca nada parecido com isto.

Quando as sirenes soam em todo o país, dependendo da região, você tem um tempo para entrar no bunker. Na minha região, que fica a 60 km da Faixa de Gaza, você tem um minuto e meio a partir do momento em que o alarme dispara para entrar. Também não é alarmante porque você leva três segundos para entrar no bunker. E então você tem o mesmo tempo para sair quando parar de tocar."