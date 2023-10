Messi faz golaço de cobertura durante treino da Argentina; assista

Messi deve ser titular da Argentina no jogo contra o Paraguai, amanhã (11), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogo será disputado no estádio Monumental de Núñez, às 20h (de Brasília).

Recentemente, ele se recuperou de uma lesão que o deixou de fora de quatro jogos do Inter Miami. Messi entrou no segundo tempo e atuou por 36 minutos no último jogo da equipe, contra o Cincinnati.

Depois de enfrentar o Paraguai, a Argentina ainda vai encarar a seleção do Peru nesta data Fifa. O duelo acontecerá na próxima terça-feira (17), às 23h, em Lima.