Botafogo liquida o Fluminense em 2 minutos e volta a vencer após 5 jogos

A vitória no clássico encerrou um jejum do Fogão de cinco jogos sem vencer - quatro pela Série A e um pela Sul-Americana.

Classificação e jogos Brasileirão

Agora, o clube de General Severiano tem uma folga maior no topo da tabela, com 55 pontos. Com 41, o Tricolor permanece em sexto lugar. Os tropeços de Palmeiras e Grêmio aliviam mais ainda o cenário dos botafoguenses na tabela. Somente o Bragantino, que ainda joga na rodada, pode se aproximar.

O Glorioso volta a campo no dia 18 (quarta-feira), às 20h, quando visita o América-MG, no Independência. O Flu recebe o Corinthians no dia 19, às 21h30, no Maracanã.

Agudo, Botafogo resolve o jogo no primeiro tempo

O Botafogo começou o clássico com muito mais ímpeto no ataque e ofereceu perigo à meta de Fábio desde os primeiros minutos.

Agudo, o time do estreante Lúcio Flávio resolveu o jogo em dois minutos com lances parecidos: aproveitando-se da marcação alta, os botafoguenses avançaram em velocidade, pegaram a defesa tricolor desprevenida e, com bons passes em profundidade, encontraram Júnior Santos e Tiquinho atrás da zaga. Não por acaso, os dois gols precisaram da revisão do VAR sobre as linhas de impedimento.