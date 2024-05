Tévez pede demissão e deixa cargo de técnico do Independiente

Na manhã desta sexta-feira, Carlitos Tévez pediu demissão e deixou o cargo de técnico do Independiente, da Argentina, segundo a TyC Sports. O treinador já comunicou o presidente da equipe e irá realizar seu último jogo no comando do time neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Platense, em casa, pelo Campeonato Argentino.

O ex-jogador do Corinthians chegou ao Independiente em agosto de 2023, ajudou clube a se manter na primeira divisão e lutar por vaga na Copa da Liga. Porém, a equipe caiu de rendimento neste ano e os maus resultados levaram Tévez a tomar a decisão de sair do clube.

Na atual temporada, o Independiente soma 14 jogos, oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Ao todo, Tévez comandou o time em 31 partidas, ganhou 14, empatou dez e perdeu sete.