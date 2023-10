CBF faz mudanças em três jogos do São Paulo no Brasileirão; veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou detalhes de três jogos do São Paulo deste mês de outubro. Dois jogos, contra Goiás e Palmeiras, sofreram alterações nos horários, enquanto outro, contra o Grêmio, passou para uma data diferente.

O Goiás é o próximo adversário do Tricolor após a pausa da data Fifa, no dia 18 de outubro, quarta-feira. O duelo aconteceria às 20 horas (de Brasília), mas passou para 21h30 do mesmo dia. A bola rola no Estádio Hailé Pinheiro.

Já o Choque-Rei do dia 25 de outubro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro será mais cedo do que o previsto inicialmente. A partida será às 20 horas, e não mais às 21h30. O clássico com o Palmeiras ocorrerá no Allianz Parque.