Marcelo se destaca em vitória do Fluminense na Copa Libertadores

O lateral-esquerdo Marcelo foi um dos grandes destaques do Fluminense na vitória sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, por 2 a 1, na última quinta-feira, pela Copa Libertadores. Foi ele quem abriu o placar do jogo no Maracanã, com um golaço.

De acordo com o Sofascore, fora o tento, Marcelo acertou 55 passes, de 61 tentativas, e quatro bolas longas, de cinco. Além disso, ele finalizou quatro vezes, sendo uma ao gol, acertou dois dribles e ganhou três de seus seis duelos.