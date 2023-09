Convocado por Diniz, Vini Jr volta ao Real Madrid depois de um mês

Classificação e jogos La Liga

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o Real Madrid dominou a partida e criou diversas oportunidades de gol, mas o goleiro Valles, do Las Palmas, fez grandes defesas e manteve o placar zerado.

Gol do Real! Aos 47 minutos, Lucas Vázquez cruzou rasteiro para Brahim Díaz, que chutou cruzado e contou com um desvio na defesa adversária para marcar o primeiro gol do jogo.

Real 2 a 0: Aos 8 minutos do segundo tempo, Rodrygo cruzou para Joselu, que finalmente conseguiu mandar a bola para a rede e ampliou a vantagem do Real Madrid.