Real vence Napoli na Champions com gol de Vini Jr. e 'pintura' contra

2x3: Real voltou a ficar na frente com chute de Valverde e azar de Meret. O uruguaio dominou fora da área e soltou uma pancada. Para azar do camisa 1 do Napoli, a bola bateu no travessão, voltou nas suas costas e entrou.

Jogadores do Real Madrid comemoram terceiro gol com "montinho" Imagem: Francesco Pecoraro/Getty Images

FICHA TÉCNICA

Napoli 2 x 3 Real Madrid

Competição: Liga dos Campeões da Uefa 2023/24 - Grupo C

Fase: 2ª rodada da fase de grupos

Data e hora: 3 de outubro de 2023, às 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Cartões amarelos: Natan (Napoli); Camavinga e Bellingham (Real Madrid)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Ostigard (aos 18' do 1º tempo), Vinícius Jr (aos 26' do 2º tempo), Bellingham (aos 33' do 1º tempo), Zielinski (aos 7' do 2º tempo) e Meret [contra] (aos 32' do 2º tempo)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Natan, Ostigard, M. Olivera (Mário Rui); Anguissa (Simeone), Lobotka (Cajuste), Zielinski (Raspadori); Politano (Elmas), Kvaratskhelia e Osimhen. Técnico: Rudi Garcia.

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho Fernández, Camavinga (F. Mendy); Tchouaméni, Kroos (Modric), Valverde, Bellingham; Rodrygo (Joselu) e Vinícius Júnior (Ceballos). Técnico: Carlo Ancelotti