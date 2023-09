Calleri mostra 'brilho de 9', e São Paulo vira sobre Corinthians no Morumbi

Nos minutos finais, Sidnei Lobo buscou um novo cenário com a entrada do Renato Augusto, mas o Timão continuou pouco criativo e só assustou no jogo aéreo ou na bola parada. O ataque terminou com três garotos: Pedro, Wesley e Felipe Augusto.

O São Paulo fez valer a boa fase e a utilização dos titulares para vencer o clássico no Morumbi.

O clássico teve bons coadjuvantes, como Rodrigo Nestor e Alisson, mas Calleri foi o grande protagonista.

Logo depois do título da Copa do Brasil no último domingo, contra o Flamengo, o centroavante revelou um problema no tornozelo e a necessidade de cirurgia. Essa intervenção, porém, foi adiada até o São Paulo ficar com situação mais segura no Brasileirão, longe do rebaixamento.

E o esforço deu resultado. Em campo, o camisa 9 não mostrou limitações e foi decisivo com poucos toques na bola. No primeiro gol, Nestor bateu cruzado e Calleri, no limite para não ficar impedido, desviou e venceu Cassio. No segundo gol, fez o pivô e recebeu livre para virar. Na comemoração, o desabafo: ele tirou a camisa e levou cartão amarelo.

No segundo tempo, Calleri deu uma nova aula de "centroavância": segurou a bola, irritou os marcadores adversários e ainda ficou perto do hat-trick em cabeceio. Uma noite para guardar na memória do atleta que é cada vez mais ídolo tricolor.

Lances importantes

Surpresa. Aos 2 minutos de jogo, Romero bateu colocado de fora da área com a perna esquerda e venceu Rafael. A bola quicou em cima e atrapalhou a ação do goleiro do São Paulo.

Tudo igual. No minuto 39, Nestor aproveitou sobra de escanteio e bateu cruzado antes de Calleri desviar e matar Cassio. 1 a 1.

A virada. Com 46 jogados, Calleri fez o pivô e acionou Alisson, que cruzou antes de Nestor fazer o corta-luz para o próprio Calleri desempatar.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x CORINTHIANS

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 30 de setembro de 2023 (sábado)

Horário: 18h30

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

Cartões amarelos: São Paulo: Wellington Rato, Beraldo, Rafinha, Calleri e Gabi Neves. Corinthians: Gustavo Mosquito e Romero

Público e renda: 56.735 torcedores/R$ 4.165.846,00

GOLS

São Paulo: Calleri (2), aos 39 e 46 minutos do 1T

Corinthians: Romero, aos 2 minutos do 1T

São Paulo: Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista (Wellington); Pablo Maia, Alisson (Gabi Neves), Rodrigo Nestor (Michel Araújo) e Wellington Rato (James Rodríguez); Lucas Moura (Juan) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Corinthians: Cassio, Bruno Mendez, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Cantillo (Roni), Maycon e Giuliano (Renato Augusto); Gustavo Mosquito (Pedro), Romero (Wesley) e Felipe Augusto (Biro). Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar)