Corinthians: Duilio pede desculpas por dizer que não trabalharia com Mano

Troca de treinador: "Mudanças são coisas do futebol, identificamos pensando no futuro. Pra mim ele [Luxa] é um dos maiores da historia do futebol brasileiro, tenho muito respeito".

Polêmicas eleitorais: "Sobre as eleições, ontem vimos o senhor Augusto [Melo], candidato a candidato, fazer declarações, atrapalhar o Corinthians. Nem registrar a candidatura ele registrou. Não é novidade, fez isso com Fabio Santos, depreciando patrimônio do próprio clube. A gente só tem a lamentar. Presidente aqui sou eu até o final do ano. As obrigações são minhas, eu assino, eu resolvo e eu que arco com as consequências. Fiz mandato impopular, fazendo o que o Corinthians precisa, e vou seguir fazendo. Independentemente que um candidato a candidato falar. Mesmo se fosse candidato não o consultaria. Se vencer eleição, faz o que quiser".

