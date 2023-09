Duilio diz que fez mandato impopular e critica opositor no Corinthians

Passagens anteriores: "Nas outras duas [vezes] também assumiu em momentos difíceis. Uma na série B e outra um pouco do que é dessa vez, temos eleições no fim do ano. Em 2014 foi assim também, deixou um time montado e no ano seguinte o Corinthians foi campeão brasileiro".

Momento atual: "É um momento difícil, conturbado, com decisões. Temos clássico amanha, semifinal na terça".

Elogios a Luxa: "Fazer um agradecimento ao Vanderlei Luxemburgo e a toda sua comissão. Por todo esse trabalho realizado, por ter aceito imediatamente vir ao Corinthians".

Troca de treinador: "Mudanças são coisas do futebol, identificamos pensando no futuro. Pra mim ele [Luxa] é um dos maiores da historia do futebol brasileiro, tenho muito respeito".

