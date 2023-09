'Trabalho do Luxemburgo no Corinthians é muito pobre', fala Vitor Guedes

O comentarista Vitor Guedes disse no Fim de Papo que o time do Corinthians não mostra nenhuma evolução sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo.

O Vanderlei não é o principal culpado porque não foi ele que montou a terceira folha mais cara do país e tem no máximo o 10º melhor time, mas ele assumiu o Corinthians há tempo de ter alguma coisa. O Corinthians não é um time ofensivo, não é reativo, não é retrancado. Não é nada. É um time que quando tem escanteio tem Gil e Veríssimo na área. O Renato Augusto quando joga mal é o melhor do time. O Fortaleza no cara-a-cara não jogaria ninguém no Corinthians, talvez o Caio Alexandre e o Bruno Pacheco, mas é um time que tem trabalho. Acho muito pobre o trabalho do Vanderlei. Vitor Guedes

