Jornal: Casa de Sergio Ramos é assaltada com 4 filhos do jogador dentro

Criado na base do Sevilla, Sergio Ramos voltou ao clube nesta temporada, após encerrar o seu contrato com o PSG.

Neste retorno ao clube espanhol, o zagueiro tem dois jogos disputados. Desde o dia do assalto, ele não entrou em campo, ficando fora dos relacionados contra o Osasuna e reserva no jogo com o Almería, ontem (26).