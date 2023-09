Sem Halaand, City perde do Newcastle e é eliminado da Copa da Liga Inglesa

O time da casa aumentou o ritmo e conseguiu marcar o gol da vitória logo aos 8 minutos do segundo tempo, quando Isak completou cruzamento rasteiro de Joelinton na segunda trave.

Depois do gol, o Newcastle jogou com o regulamento debaixo do braço e conseguiu segurar a pressão do Manchester City até o apito final.

Ficha Técnica

Newcastle 1 x 0 Manchester City

Data: 27/09/2023 (Quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Competição: Copa da Liga Inglesa - Terceira fase

Local: St. James Park, em Newcastle, na Inglaterra

Gol: Newcastle - Alexander Isak (8'/2t)

Cartões Amarelos: Manchester City - Akanji, Phillips, Guardiola; Newcastle - Sandro Tonali

Cartões Vermelhos: Nenhum

Newcastle: Pope; Livramento, Lascelles, Dummett (Fabian Schar), Targett e Hall (Gordon); Miley (Bruno Guimarães), Tonali (Elliot Anderson) e Joelinton; Murphy e Isak (Almirón).

Manchester City: Ortega; Lewis, Akanji, Aké (Matheus Nunes), Gvardiol e Gómez; Kalvin Phillips e Kovacic (Doku); Bobb, Grealish e Álvarez (Phil Foden).