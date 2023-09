Revista elege 100 melhores técnicos da história e inclui quatro brasileiros

Zagallo é o brasileiro com a melhor colocação na lista, ocupando o 27° lugar. "Duas vezes campeão mundial como jogador, Zagallo também treinou o maior time de todos os tempos na conquista da terceira Copa do Mundo do Brasil em 1970", diz a revista.

Felipão aparece na 39ª colocação no ranking. A revista lembra a recusa do treinador à seleção inglesa em 2006 e cita os títulos da Copa do Mundo, da Libertadores e nacionais conquistados em solo brasileiro.

Telê Santana é o 44° melhor técnico da história do futebol para a "FourFourTwo". A revista relembrou o "jogo bonito" da seleção de 1982 sob o seu comando e os títulos da Libertadores e Mundiais pelo São Paulo para falar do treinador.

O último brasileiro da lista é Carlos Alberto Parreira, ocupando o 55° lugar. A publicação destaca as passagens do treinador pelas seleções do Brasil, da África do Sul e da Arábia Saudita.

Entre os técnicos ainda em atividade, o mais bem posicionado é Pep Guardiola, do Manchester City, que ocupa a 5ª colocação no ranking.

A melhor técnica mulher da história para a revista é a estadunidense Jill Ellis. Ela ocupa o 40° lugar no ranking geral.