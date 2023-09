São Paulo vence o Flamengo com gol de Calleri e abre vantagem na final

O Flamengo só chegou com perigo aos 36 minutos, com Bruno Henrique, muito isolado pela esquerda. Com mais de 60% da posse de bola, os paulistas ditaram o ritmo de jogo até abrir o placar com Calleri no último minuto do tempo regulamentar. Dominado, o atual campeão não chutou a gol na etapa inicial.

O Rubro-Negro melhorou no segundo tempo, com Everton Ribeiro no lugar de Victor Hugo. Com mais presença no meio de campo, o Flamengo assustou com Pedro, mas quase levou o segundo em jogada de Alisson. O jogo esquentou e ficou mais aberto. O time de Dorival se defendia bem e contra-atacava, enquanto a equipe de Sampaoli tentava achar o caminho do gol, sem organização nem inspiração.

O Flamengo até equilibrou a posse de bola, mas errou demais tecnicamente e não conseguiu construir grandes oportunidades. Se faltou bom futebol, sobraram cruzamentos no fim, e ficou nisso no Maracanã.

Gols e lances importantes

São Paulo chega com perigo. Aos 16 minutos do primeiro tempo, após bom cruzamento de Caio Paulista, Calleri apareceu bem na grande área e finalizou para defesa em dois tempos de Matheus Cunha.

Flamengo assusta. Aos 36 minutos, após bonita tabela com Gerson, Bruno Henrique arrancou pela esquerda e cruzou na pequena área para Gabigol. O goleiro Rafael, porém, apareceu bem para encaixar e salvar o São Paulo.