Jogo entre Bahia e Palmeiras no Brasileirão sub-20 é suspenso após chuva alagar campo

A partida entre Bahia e Palmeiras, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, foi suspenso devido às fortes chuvas em Salvador, na Bahia. O estádio de Pituaçu, onde acontecia o jogo, tinha poças d'água espalhadas pelo gramado.

O árbitro do jogo, Bruno Fernandez Moreira, deixou a bola correr até cerca de 27 minutos do primeiro tempo e paralisou a partida devido à chuva, que deixou o gramado em condições ruins. O duelo será retomado na próxima quarta-feira (22), com horário ainda a ser definido pela CBF.

A partida será reiniciada de onde parou. No momento da paralisação da partida, as Crias da Academia venciam por 1 a 0, com gol de Thalys, de cabeça, marcado aos 22 minutos.