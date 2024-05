Meia do sub-20, Bernardo treina pela primeira vez com o profissional do Santos em 2024

O treino do Santos desta terça-feira, no CT Rei Pelé, contou com uma novidade: o meia Bernardo, do sub-20, treinou pela primeira vez com o profissional em 2024. O jogador é destaque na base e foi chamado pelo técnico Fábio Carille para participar das atividades.

Bernardo, de apenas 19 anos, já havia treinado com o elenco profissional do Santos antes na carreira. O treino desta terça-feira foi o primeiro do meia em 2024, após se recuperar de lesão.

Nos últimos jogos do sub-20 do Santos, Bernardo tem voltando a ganhar espaço. Ele foi titular na goleada do Santos sobre o Jabaquara, por 4 a 0, pelo Campeonato Paulista da categoria. Além disso esteve em campo na derrota para o Santo André, por 2 a 1, e no massacre contra o Mauaense, por 9 a 0.