São Paulo: Calleri faz seu 1° gol na Copa do Brasil em final com Flamengo

No lance, ele recebeu cruzamento de Rodrigo Nestor pela esquerda e apareceu nas costas da defesa do Flamengo, pelo lado direito, e completou de cabeça para o gol.

No jogo de volta contra o Palmeiras, nas quartas de final, ele chegou a balançar as redes no Allianz Parque, mas o gol foi anulado por falta na jogada.

A única vez que Calleri encontrou as redes na atual edição não foi contabilizada oficialmente, uma vez que se deu nos pênaltis contra o Sport, nas oitavas de final.

Este é o 17° jogo do atacante com a camisa do Tricolor na Copa do Brasil somando suas duas passagens pela equipe. Até hoje, ele só havia dado uma assistência, no ano passado, no empate em 2 a 2, contra o América-MG, nas quartas de final.