Presidente do Palmeiras, Leila pede adiamento e tem nova data para depor na CPI das Apostas Esportivas

Após ter contato com o relatório de 180 páginas, Kajuru disse que via "indícios suficientes para investigar". Com isso, solicitaria o depoimento de outras figuras. Além de Leila Pereira, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, também foi convidado para depor.

Um dos jogos citados por Textor é a vitória do Palmeiras por 5 a 0 sobre o São Paulo em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Ele diz que o Choque-Rei, que aconteceu no Allianz Parque, foi manipulado por jogadores do Tricolor.

Insatisfeito com declarações do norte-americano contra o Palmeiras, Leila Pereira deu fortes declarações sobre as acusações de John Textor, cobrando punição ao empresário. O clube, inclusive, entrou com ação no STJD para impedir que Textor acuse o clube sem mostras provas.