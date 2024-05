Zubeldía deve escalar titulares do São Paulo na Copa do Brasil; veja provável time

A escalação do São Paulo para o confronto com o Águia de Marabá, na próxima quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, tem algumas dúvidas. Nesta terça (21), o elenco treinou mais uma vez no CT da Barra Funda de olho em mais um duelo decisivo na temporada.

Após vencer o jogo de ida, em Belém, por 3 a 1, com um time completamente reserva, o São Paulo encaminhou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Em condições normais, Luis Zubeldía repetiria a estratégia nesta quinta-feira devido à maratona de jogos, porém, como duas rodadas do Campeonato Brasileiro foram adiadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o plano pode e deve mudar, priorizando dar rodagem aos titulares.

A provável escalação do São Paulo conta com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla, Alisson e Galoppo; André Silva, Ferreirinha e Luciano.