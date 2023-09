Quem são os ídolos do Flamengo homenageados em mosaico na final

A torcida do Flamengo exibiu, instantes antes do início da final da Copa do Brasil, diante do São Paulo, um marcante mosaico com os rostos de 32 ídolos históricos do clube.

Zico, Júnior e Leandro, grandes expoentes da geração dos anos 1980, ficavam no topo do bandeirão.

Ídolos dos anos 2000, como Adriano, Ronaldo Angelim e Obina, também figuravam na homenagem.