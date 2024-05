VaideBet notifica insatisfação ao Corinthians e pensa em rescisão; entenda

Contudo, a VaideBet voltou a comunicar sua insatisfação à diretoria alvinegra nesta segunda-feira, após repercussão da matéria publicada pelo jornalista Juca Kfouri quanto a presença de um 'laranja' no processo de intermediação do negócio. A patrocinadora documentou o incômodo por meio de um e-mail e avisou que pode encerrar o acordo.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.

O contrato de patrocínio entre Corinthians e VaideBet foi firmado no início deste ano, por R$ 370 milhões e validade de três anos. O vínculo prevê o pagamento de um multa de 10% do valor total restante em caso de rescisão sem justa causa.

As dúvidas acerca do acordo com a casa de apostas também incomodam membros do Conselho Deliberativo do time do Parque São Jorge. Recentemente, um grupo formado por 84 conselheiros protocolou um requerimento a Romeu Tuma Júnior, presidente do órgão, com o intuito de convocar uma reunião extraordinária para que Augusto Melo e seus pares apresentem documentos e prestem esclarecimentos sobre este e outros contratos assinados pelo clube em 2024.

No requerimento, o qual a Gazeta Esportiva teve acesso, os conselheiros alegam que o presidente do clube, Augusto Melo, havia negado "categoricamente" a existência de uma empresa intermediadora durante uma reunião na sala do CORI (Conselho de Orientação) diante as presenças de Andrés Sanchez, André Luiz de Oliveira, Ademir Carvalho Benedito, Antônio Rachid, Mathias Antonio Romano e Jorge Kalil.