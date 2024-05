Perto de estreia no Paulista feminino, Laura Valverde comenta sequência de jogos do Santos

Fim de jogo. As Sereias perdem para o Cruzeiro por 3 a 1. pic.twitter.com/eFp3JYFcoZ

? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 17, 2024





Laura voltou aos gramados na última rodada do Brasileiro, em que as Sereias da Vila foram derrotadas pelo Cruzeiro, por 3 a 1. A meia se recuperou recentemente de uma lesão no ligamento do joelho.

Após o duelo diante do Pinda, o Santos segue focado no Paulista. As Sereias da Vila encaram o Marília, neste sábado, na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília). Os ingressos do duelo podem ser trocados por 1kg de alimento não perecível.

Após o confronto do fim de semana, o Santos terá uma sequência de jogos contra adversários paulistas. O Alvinegro encara Corinthians (Estadual), São Paulo (Brasileiro), RB Bragantino (Estadual), Ferroviária (Brasileiro) e Palmeiras (Estadual).