Atlético-MG vence com brilho de Paulinho, e Botafogo vê vantagem cair

Bis. Aos 29 minutos, o lance praticamente se repetiu, mas com Pavón na cobrança de falta na entrada lateral da área. Ele bateu forte e Lucas Perri mandou para escanteio.

Atlético-MG quase abre o placar. Por muito pouco, Paulinho não marcou em jogada aérea aos 40 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, ele testou livre na entrada da pequena área e a bola saiu tirando tinta da trave.

Lucas Perri é substituído. Gatito Fernández entrou no lugar do goleiro titular do Botafogo no intervalo. Segundo a assessoria do clube, Perri sentiu um "travamento nas costas" pediu para sair. Vale lembrar que, aos 10 minutos do primeiro tempo, ele se chocou com Alan Kardec, ficou caído no gramado e precisou de atendimento.

Gatito Fernández salva o Botafogo. Em ótima trama coletiva do Galo aos 11 minutos do segundo tempo, Alan Kardec deixou de calcanhar para Paulinho, o atacante bateu colocado no canto e parou em grande defesa de Gatito.

Paulinho brilha e decide. Aos 35 minutos, após belo lançamento de Pedrinho, Paulinho recebeu em velocidade, dominou com estilo e bateu rasteiro para fazer seu terceiro gol na Arena MRV.

Botafogo tem gol anulado. Diego Costa marcou aos 43 minutos da etapa final, mas o assistente marcou impedimento. Ele aproveitou vacilo da zaga do Galo, mas estava em posição irregular na origem do lance, no entendimento da arbitragem.