Auxiliar do Flu reclama da arbitragem após derrota: 'Mais um erro do VAR'

"Em relação à ausência de um zagueiro, ela não influenciou o resultado do jogo. No primeiro lance, quem faz o gol é o meio-campista do Vasco [Praxedes] que infiltra em uma zona que deveria estar melhor protegida. Sobretudo porque nessa circunstância a gente estava com um jogador a menos, uma vez que o Cano estava no chão. No lance de escanteio, faltou muito mais atitude dos nossos jogadores protegerem o movimento do que propriamente a estrutura. O quarto gol é um contra-ataque e a estatura não influencia em nada"

Marcelo mais centralizado

"Jogadores técnicos e inteligentes têm que participar muito do jogo. E a postura de marcação do Vasco, já de largada e após faze o primeiro gol, deixou o Marcelo em uma boa parte do primeiro tempo, distante de ações em que pudesse ser mais decisivo. Se vocês lembrarem, em outras oportunidades, inclusive na final do Carioca, o Marcelo apareceu por dentro. Então essa é uma variação que o modelo de jogo do Fernando Diniz tem para privilegiar que jogadores como ele de estarem mais próximos da bola"