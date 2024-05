Veiga volta a marcar depois de sete jogos e destaca atuação do Palmeiras: "Não podemos nos acomodar"

O Palmeiras goleou o Liverpool-URU por 5 a 0, no Estádio Centenário, nesta quinta-feira e se aproximou da vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Dois gols foram marcados pelo meio-campista Raphael Veiga, que foi poupado no último compromisso do Verdão, voltou a marcar depois de sete jogos. O jogador celebrou o feito e garantiu que a equipe busca sempre mais.

"Fico feliz de poder voltar a marcar em um estádio que para mim é muito especial. Hoje o time fez uma boa partida, estão todos de parabéns. Nunca podemos nos acomodar. Independente do time que jogar não podemos nos acomodar", disse em entrevista à Paramount+.

A última vez que Raphael Veiga havia participado de gols foi justamente na vitória sobre o time uruguaio na segunda rodada da competição, no Allianz Parque. Naquela ocasião, ele deu três assistências. Enquanto seu último gol tinha sido na final do Paulistão, há mais de um mês.