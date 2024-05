Bragantino tem início avassalador, vence e cola no Racing na Sul-Americana

O Bragantino tem o Bahia pela frente. A equipe de Bragança Paulista visita os tricolores na Arena Fonte Nova, em duelo marcado para o próximo domingo (12), às 16h (de Brasília).

O Racing faz sua estreia no Campeonato Argentino no próximo domingo. Às 17h45 (de Brasília), o time de Avellaneda visita o Belgrano.

Como foi o jogo

O Bragantino fez 2 a 0 com menos de dez minutos - e poderia ter feito mais. Pressionando a saída de bola do Racing e com muita velocidade, o time de Bragança Paulista empilhou chances no início do jogo. Thiago Borbas marcou duas vezes e quase fez outro em vacilo do goleiro; Mosquera quase fez um golaço antes dos 20 minutos.

O Racing conseguiu se encontrar em campo e poderia ter empatado ainda na primeira etapa. Depois dos gols do Braga, a equipe argentina melhorou em campo. Alternando boas construções com contragolpes rápidos, os visitantes diminuíram com Solari e obrigaram Cleiton a fazer defesas importantes para evitar o empate antes do intervalo.

O ritmo da partida diminuiu muito no início do segundo tempo. As duas equipes voltaram sem acelerar tanto o jogo como no primeiro tempo. As melhores chances foram criadas pelo Red Bull Bragantino, que viu Mosquera parar duas vezes em boas defesas de Arias.