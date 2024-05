Fluminense ganha do Colo-Colo no Chile e é líder isolado do grupo na Libertadores

O Fluminense deu grande passo para as oitavas de final da Libertadores. Os tricolores venceram por 1 a 0 o Colo Colo, nesta quinta-feira, em Santiago, no Chile. Com o resultado, os cariocas chegaram a oito pontos, na liderança do grupo A. Já os chilenos seguem com quatro, em terceiro.

O Fluminense sofreu com a pressão do Colo Colo. Mesmo assim, os tricolores tiveram qualidade para chegar ao gol na etapa final, com Manoel.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Cerro Porteño-PAR, na próxima quinta-feira, no Maracanã. No dia anterior, o Colo Colo visita o Alianza-PER, em Lima.