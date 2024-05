Marcelo destaca 'sofrimento', mas exalta vitória contra o Colo-Colo na Libertadores

O Fluminense conquistou grande resultado ao vencer por 1 a 0 o Colo Colo-CHI, nesta quarta-feira, em Santiago. O triunfo consolidou os tricolores na liderança do grupo A da Libertadores.

O lateral esquerdo Marcelo admitiu que a equipe brasileira sofreu com a pressão do Colo-Colo, mas teve a capacidade de sair de campo com a vitória.

"Muito importante a vitória. Uma partida muito difícil. O mais bonito do futebol é não desistir e tentar conseguir coisas. O Colo Colo está muito bem, mas estamos bem também. Hoje usamos muitas bolas longas, coisa que não fazemos", disse.