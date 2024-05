Torcedor do Colo-Colo faz gesto de macaco para torcida do Fluminense

Um torcedor do Colo-Colo foi flagrado fazendo gesto racista na direção da torcida do Fluminense no jogo da última quinta (9).

O que aconteceu

Um homem foi filmado no meio da torcida do time chileno imitando um macaco. Ele estava pendurado em uma grade na arquibancada do Estádio Monumental David Arellano, em Santiago.

Uma brasileira rebateu de forma irônica a ofensa: "Você é bem branquinho, né?". O homem seguiu fazendo gestos enquanto ria virado para os tricolores.