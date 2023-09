Ex-olheiro do Real Madrid questiona idade de Endrick: 'Muito desenvolvido'

O ex-olheiro comparou o brasileiro a Falcao Garcia, que foi acusado de adulterar a idade. Falcao chegou a exibir sua certidão de nascimento para se defender de acusações.

Endrick tem 17 anos e sua data de nascimento é 21 de julho de 2006. O site oficial do Palmeiras informa ainda que o jogador tem 1,71m. Não há dados sobre o peso do atacante.

Romero foi demitido do Real Madrid há seis anos, após 20 anos de casa. Ele encontrou nomes como o goleiro Kiko Casilla e o atacante Mariano

Procurado pela reportagem, o Palmeiras informou que não se manifestará neste momento.

O que disse Romero